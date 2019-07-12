В “Мядининкае” из-за нанесения разметки сбился прием грузовиков

В понедельник, 1 июля, в пункте пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог”) проводятся работы по нанесению дорожной разметки. Об этом со ссылкой на литовскую таможенную службу сообщила Телеграфу официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.
В связи с нанесением разметки прием грузовых транспортных средств Литва осуществляет неритмично.
Белорусские таможенники просят учитывать эту информацию при пересечении белорусско-литовской границы.
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