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01. 07. 2019

В “Мядининкае” из-за нанесения разметки сбился прием грузовиков

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

В понедельник, 1 июля, в пункте пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог”) проводятся работы по нанесению дорожной разметки. Об этом со ссылкой на литовскую таможенную службу сообщила Телеграфу официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

В связи с нанесением разметки прием грузовых транспортных средств Литва осуществляет неритмично.

Белорусские таможенники просят учитывать эту информацию при пересечении белорусско-литовской границы.

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