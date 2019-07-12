Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июля 2019, понедельник, 12:18
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,33
01. 07. 2019

Одноклассники запустили анимированные обложки для групп

Администраторы групп в социальной сети Одноклассники получили возможность загружать анимированные обложки для групп. Теперь в сообществах в ОК можно в несколько кликов установить на динамическую обложку до пяти изображений, которые будут сменять друг друга, привлекая внимание подписчиков. Анимированные обложки могут рассказать о бренде и продукте и помочь выделить страницу на фоне других.

Обложки в ОК позволяют не просто забрендировать сообщество, но и рассказать историю с помощью последовательности изображений. Новый инструмент поможет, например, поделиться новостями группы, условиями конкурса или акции, загрузить картинки для создания настроения, фотографии подписчиков, изображения популярных товаров и т.д.

Кроме того, анимированные обложки будут полезны для бизнеса, поскольку пользователь видит в 5 раз больше информации о бренде. Компания при этом сразу сообщает посетителю группы о товарах и услугах, скидках и акциях, история на обложке привлекает внимание, мотивирует подписчиков посмотреть все кадры и задержаться в группе. 

Первыми анимированные обложки протестировали группы  TutuOzon и BonAppetit. Так, онлайн-сервис путешествий разместил вдохновляющие трэвел-фотографии, Ozon с помощью обложек напомнил о летних акциях на свои товары, а BonAppetit, как кулинарное сообщество, опубликовал аппетитные изображения еды и блюд.

Установить и редактировать обложку можно с любого устройства. Для этого нужно кликнуть на кнопку «Редактировать обложку» в  группе, администратором которой является пользователь. В выпадающем меню появятся опции — «Настройки обложки», либо «Мобильная обложка» в зависимости от типа устройства. После можно загрузить от одной до пяти картинок. Любое изображение легко адаптировать под формат 3:1 для веб-версии и 4:3 для мобильных приложений.

 

Это Интересно
Технологии
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.