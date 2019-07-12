в Дудутках пройдет фестиваль "Наш Грюнвальд 2019"

Международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд 2019»пройдет в одиннадцатый раз на территории музейного комплекса «Дудутки».

На сегодняшний день это старейший и крупнейший фестиваль военно-исторической реконструкции в Республике Беларусь.

Фестиваль традиционно будет посвящен военной и светской культуре, традициям наших предков, а одним из его главных событий станет реконструкциясамой масштабной битвы средневековой Европы, состоявшейся 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского Ордена и союзников: Великого Княжества Литовского (современная Беларусь) и Королевства Польского.

Грюнвальдская битва – одна из тех славных страниц военной истории нашей страны, которая во многом предопределила путь ее развития на столетия вперед.

Есть хорошее определение значения этого события для Беларуси: на битву шли витебляне, полочане, смоляне, оршанцы, а возвращались – литвины, предки современных белорусов.

В мероприятиях фестиваля примут участие около 500 реконструкторов - представители клубов военно-исторической реконструкции из Беларуси, России, стран Европы.

На протяжении двух фестивальных дней пройдут рыцарские турнирыв пешем строю в формате «щит-меч», турнир алебардистов и копейщиков, состоится турнир лучников, массовые сражения - бугурты, средневековые маневры, «Битва Дворов», турнир «пятерок», а также состоится масштабная реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы.

Главным событием второго фестивального дня станет полноконтактный конный рыцарский турнирна цельнодеревянных копьях по правилам XVвека. Конные турниры такого уровня на сегодняшний день проходят на фестивалях лишь в нескольких странах мира. Во время поединков главной целью всадников будет попытка выбить противника из седла ударом длинного копья либо преломить копье о его щит.

Отдельным блоком программы станет концертная программа «Пир после Битвы». На протяжении двух дней на двух сценах фестиваля пройдут выступления фолк и рок коллективов из Беларуси, России, Европы и Америки.

Сегодня уже можно смело говорить о формате «фестиваля в фестивале» - музыкального open-air «Пир после Битвы». В 2019 году хэдлайнерами концертной программы станут:

CorvusCorax ( Герман ия)

The Midnight ( Италия )

Skiltron ( Аргентина )

Земля легенд (Россия)

FRAM (Украина)

Аillion (Беларусь)

Сакрамант (Беларусь),

а также выступят еще более 15 коллективов!

Во время фестиваля пройдут мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам, будет работать ярмарка«город мастеров», интерактивные площадки. Также будут действовать мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, гончарные и кузнечные мастерские и многое другое.

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Подробнее об основных площадках фестиваля

Главная фестивальная площадка – ристалище

На этой площадке (справа от входа в музей) на протяжении двух дней будут проходить основные мероприятия фестиваля:

• Пеший рыцарский турнир. Поединки проходят по канонам средневековых турниров. В финале определяется сильнейший рыцарь турнира.

• Массовые сражения рыцарей, бугурты - на площадке происходит демонстрация реального средневекового боя. В рамках бугуртов проходят сражения: «захват знамени», при котором один из отрядов должен захватить знамя противников и не потерять свое, «битва на мосту» - каждый из отрядов должен перейти на противоположную сторону узкого моста, «штурм ворот», один из отрядов защищает ворота «Замка», другой должен прорваться внутрь. А также другие варианты тактических бугуртов.

• Битва Дворов – формат сражения рыцарей, который может разворачиваться по нескольким сценариям. Формат поединков выбирают предводители «Дворов». Представление участников сопровождается выходом герольдов, соответствующим церемониалом.

• Турнир алебардистов/копейщиков – сражение в формате «один на один» воинов, вооруженных длинномерным древковым оружием.

• Театрализованная реконструкция эпизода «Грюнвальдская битва» - масштабная реконструкция событий 15 июля 1410 года с воссозданием тактических перемещений войск. В реконструкции битвы будет принимать участие артилерия, осадные машины, конница. Будут построены оборонительные сооружения.

• Конный турнир – полноконтактные турнирные конные сшибки, при которых два рыцаря направляют своих коней друг на друга, стараясь выбить противника из седла ударом длинного копья на полном скаку.

Концертная площадка

На главной сцене пройдет «фестиваль в фестивале» - музыкальный open-air «Пир после Битвы». На сцене выступят коллективы, исполняющие folk/folk-rock/rock/metal музыку и музыку смежных направлений.

Центральная площадь усадьбы «Дудутки» (Вторая сцена)

Расположена в конце главной аллеи, ведущей от входных ворот. В течении двух дней здесь будут проходить мастер-классы по танцам, выступления музыкальных коллективов, театрализованные постановки, средневековые игры, выступления уличных театров, факиров, музыкальных коллективов. Принять участие в мастер-классах смогут все желающие.

Город мастеров

Расположен слева от входа в музей. На протяжении всего фестиваля здесь можно будет познакомиться с работой мастеров и ремесленников, использующих средневековые технологии, приобрести сувенирную продукцию, поучаствовать в ремесленных мастер-классах (кузнечное дело, гончарство, обработка камня, оружейное дело, литье, плавка руды, ткачество и т.д.)

Интерактивные площадки

Интерактивные площадки будут расположены по всей территории музея «Дудутки». Каждый желающий сможет поучаствовать в средневековых играх, испытаниях, обучиться стрельбе из лука, арбалета, принять участие в мастер-классе по фехтованию, посетить средневековую пыточную. Впервые на фестивале будет возведена «Рыцарская полоса препятствий», состоятся «Игры горцев».

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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «НАШ ГРЮНВАЛЬД 2019»

20 июля*

10:40 Торжественное открытие фестиваля. Представление военно-исторических клубов, участников фестиваля «Наш Грюнвальд».

11:00-13:00 Бугурты (массовые сражения). «Захват флага», «Битва на мосту», штурм «Замка» и т.д.

12:00-20:00 Турнир лучников (отборочный тур, первый, второй тур)

13:00-13:40 Турнир алебардистов

14:00 -15:00 Рыцарский турнир.

15:00-16:30 Реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы.

16:30-17:00 Бугурты (массовые сражения).

17:00-01:00 Концертная программа с участием фолк- и рок-коллективов.

21 июля*

11:00-13:00 Первый этап конного турнира

13:30-15:30 Второй этап конного турнира

16:00-16:30 Финал турнира лучников

18:00 Официальное закрытие фестиваля.

*В программе возможны незначительные изменения.

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Организаторы фестиваля:

Экстрим Театр «Берсерк», Александр Рак

Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки»

Официальный сайт фестиваля: http://nashgrunwald.by/

Официальная страница фестиваля: https://vk.com/nash_grunwald