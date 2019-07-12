Азаренко вышла во второй раунд Уимблдона

Белоруска Виктория Азаренко, занимающая 40-е место в мировом женском рейтинге, 1 июля одержала победу в первом раунде одиночного разряда Уимблдонского турнира. В матче 1/64 финала она переиграла французскую теннисистку Ализе Корне (51-я позиция) - 6:4, 6:4.
Следующей соперницей белоруски будет представительница Австралии Айла Томлянович (49).
Ранее Александра Саснович (36-й номер мирового рейтинга) проиграла в первом раунде румынке Симоне Халеп (7) - 4:6, 5:7. А Арина Соболенко (11) уступила словацкой теннисистке Магдалене Рыбариковой (139) - 2:6, 4:6.
2 июля соперницей Веры Лапко станет китаянка Ван Цян (15).
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