В Брестской области ветер оторвал руку памятнику

В городе Иваново Брестской области сильный ветер 1 июля повредил памятник белорусскому художнику и композитору Наполеону Орде. Из-за непогоды скульптура осталась без вытянутой левой руки.

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Также из-за ветра были обесточены некоторые районы города, повреждены линии электропередач, деревья вырывало с корнями, а один из билбордов загнули, сообщает паблик на «На Яновской волне».

В Пинске сильный ветер также вырывал деревья, валил заборы и рекламные щиты на машины. В ряде мест упавшие деревья преграждали дорогу транспорту и блокировали дороги. В том числе завалило железнодорожную ветку, из-за чего не мог проехать дизель-поезд, передает Zello «Пинск ГАИ».