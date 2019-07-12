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02. 07. 2019

Отключенные города, упавшие деревья и побитые машины: последствия непогоды в Беларуси

Источник фото: МЧС

Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 29 метров в секунду, в Беларуси 1 июля пострадал 51 населенный пункт. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям. Были повреждены кровли 19 жилых домов, 2 хозяйственных построек, 2 объектов соцкультбыта, 1 производственного и 99 сельскохозяйственных зданий.

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Отмечены 446 случаев падения деревьев, повреждены 25 автомобилей. Более чем на час был задержан поезд в Гомельском районе. Пострадавших нет.

В течение суток периодически нарушалось электроснабжение 1216 населенных пунктов, в том райцентров Иваново, Брагин, Лоев, Хойники и Ельск, 311 сельскохозяйственных зданий и 5728 трансформаторных подстанций. На 1,5 часа приостанавливалась работа гомельского завода «Центролит», останавливались насосы водозаборов в Брагине, Лоеве, Хойниках и Ельске.

По состоянию на 06:00 2 июля без электроснабжения оставались 516 населенных пунктов. 

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