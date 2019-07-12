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02. 07. 2019

В Беларуси дорожает оформление билетов на поезда

В Беларуси постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 июня №50, которое официально опубликовано 2 июля на Национальном правовом интернет-портале, повышаются предельные максимальные тарифы на услуги железнодорожных терминалов. Документ вступает в силу через десять дней.

В поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий цена оформления билетов увеличится с 11 до 15 копеек.

В поездах международных линий тариф вырастет с 40 до 50 копеек на оформление билетов "туда" и с 75 до 90 копеек "обратно" и от другой станции.

Бронирование мест подорожает с 20 до 25 копеек.

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