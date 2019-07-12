«До января у нас команды не было». Белорусские пивовары завоевали путевку на корпоративный чемпионат Европы

В последние дни июня завершился ежегодный Кубок бизнеса по футболу – главный корпоративный турнир Беларуси, который уже в четвертый раз проходит под эгидой Белорусской федерации футбола (АБФФ). Его новым победителем стала команда компании «Бобруйский Бровар».

На групповом этапе пивовары одержали пять побед в шести матчах и уверенно вышли в плей-офф. Далее бобруйчане обыграли сотрудников «Томвер-Трейд» (3:0) и «Тут и Там Логистикс» (1:0), обеспечив себе место в финале. В решающем матче турнира «Бобруйский Бровар» со счетом 3:1 обыграл команду компании ALIDI и стал триумфатором Кубка бизнеса по футболу-2019.

«Бобруйский Бровар» был признан лучшей корпоративной командой страны и получил путевку на чемпионат Европы под эгидой Союза европейских бизнес-лиг (EFBLU), который пройдет в болгарском Пловдиве 14-15 сентября. Чемпиона наградили переходящим кубком ручной работы, выполненным европейскими мастерами, сертификатами на СПА-отдых в коттедже RobinsonClub и прогулку по Минску на двухэтажном автобусе MinskCityTour.

Капитан «БобруйскогоБровара» Павел Гринь после победы в финале рассказал о подготовке к турниру: «Как таковой корпоративной команды до начала этого года у нас не было. Но среди коллег нашлись ребята, играющие или игравшие на любительском уровне. Решили собраться и начать играть от имени компании хотя бы раз в неделю. Как таковых тренировок у нас нет: выступаем в свое удовольствие в любительских лигах. На Кубке бизнеса по футболу хотели проверить свои силы на фоне других белорусских компаний. Мы дебютанты турнира, поэтому не ожидали, что получится выиграть. Самым сложным матчем получился финал. После первого тайма счет был 1:1 и мы допускали, что игра может завершиться серией пенальти. Но, к счастью, забили еще два мяча в основное время. Принципиальным были поединки против команды «Тут и Там Логистикс», потому что это наш перевозчик, которому не хотели проигрывать. И это удалось: на групповом этапе сыграли 2:2, в полуфинале победили 1:0».

Фаворитом нынешнего розыгрыша Кубка бизнеса считалась корпоративная команда БЕЛАЗ – одного из крупнейших предприятий страны – в прошлом году дошедшая до финала. Однако жодинцы сенсационно уступили со счетом 0:3 в четвертьфинале и покинули турнир. По словам главного судьи Кубка бизнеса-2019, нынешний розыгрыш был интересен равной борьбой: «Разница мячей в большей части игр была не более двух мячей – учитывая, что игры проходят по правилам мини-футбола, это очень хороший показатель, который говорит об упорной борьбе в большинстве матчей. Разгромный счет (с разницей более, чем в четыре гола) был зафиксирован лишь в 16 матчах из 71. Среди 21 участника нет ни одной команды, которая бы не набрала очков – так что вне зависимости от занятого места все участники получили позитивные эмоции».

Для топ-менеджмента команд-участниц Кубок бизнеса был возможностью завести новые деловые контакты. На матчи своих команд в рамках Кубка бизнеса приезжали генеральный директор ОАО БЕЛАЗ Петр Пархомчик, генеральный директор ООО «Активлизинг» Виктор Кобяк. Руководители ряда команд выходили на поле в качестве игроков – к примеру, собственник «Аврасторга» Александр Власовец и директор «Ельсклеса» Александр Матузко.

К слову, «Ельсклес» ради участия в Кубке бизнеса преодолевал более 300 километров в одну сторону. Это самый дальний от Минска участник в истории турнира. Команда из Ельска одержала три победы и заняла четвертое место в группе «А». По словам Александра Матузко, сотрудникам предприятия, расположенного в районном центре Гомельской области, хотелось проверить себя на фоне лучших корпоративных команд Беларуси: «Мы играем в футбол в свое удовольствие по вечерам три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Летом на городском стадионе, зимой в спорткомплексе. Наш город маленький, поэтому играть зовем ребят не только из компании. Футбол важен для нас еще потому, что дети наших сотрудников занимаются в местной спортивной школе – по мере возможности помогаем и ей. Сами участвуем в чемпионате района по мини-футболу, в последние годы даже побеждаем в нем. Поэтому решили заявиться на Кубок бизнеса, чтобы попробовать себя в играх с новыми соперниками. Несмотря на то, что в плей-офф не вышли, получили новый опыт. Надеемся, в следующем году будем более подготовленными и сможем рассчитывать на выход из группы».

Отметим, что помимо командных успехов, награды присуждались и лучшим игрокам турнира в различных номинациях. Больше всего голов забил игрок IT-компании LWO Александр Демин – 18 мячей. Он был награжден специальным подарком от футбольного клуба «Динамо-Минск», в том числе мячом с автографами футболистов основного состава, а также сертификатом от картинг-клуба Forsage. Лучший вратарь турнира Иван Филипцов (ALIDI Logistics) получил специальный подарок от технического партнера – экипировочного центра «Тимспорт». Лучший игрок турнира Сергей Дубоенко («Бобруйский Бровар») был награжден сертификатом от магазина мужской одежды Historia.

По словам главы организационного комитета турнира Дмитрия Костюкевича, Кубок бизнеса-2019 важен со всех сторон: «Турнир показывает, что спорт и бизнес должны идти бок о бок. Футбол учит сотрудников командной работе и воле к победе – эти качества важны и на работе. Кроме того, участие в турнире – это лучший тимбилдинг для коллектива. Приятно было видеть на турнире топ-менеджмент участвующих компаний, которые сделали возможным нетворкинг прямо у кромки поля».

Отметим, что организаторы турнира продолжили благотворительную традицию – подарили футбольную форму победителю республиканского турнира по мини-футболу среди команд детских домов, школ-интернатов, детских деревень и кадетских училищ Беларуси. Им стала команда лицея МЧС, которая представит Беларусь в VII Кубке мира среди детей-сирот, который состоится в Варшаве в июле 2019 года.