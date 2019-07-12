На берегу Минского моря на пройдут бои по правилам MMA, K1 и MUAY THAI

BFC 46 SUMMER FEST – это ярчайший турнир по единоборствам на берегу Минского моря на территории Центра парусного спорта. Минское море – одно из живописнейших мест, где пройдут бои по правилам MMA, K1 и MUAY THAI.

В программе BFC 46 SUMMER FEST пройдут бои по правилам MMA и MMA Team Fight. MMA Team Fight – это новое направление, где команда состоит из 5 спортсменов, и каждый спортсмен проводит свои бои в своей весовой категории. В BFC 46: MMA Team Fight участие примут бойцы из городов Республики Беларусь, а именно из Бреста, Кобрина, Гомеля, Жодино, Полоцка, Витебска и Минска.

В программе BFC 46 Summer Fest состоится СУПЕР СХВАТКА по Grapplingu по правилам UWW. Grappling – это быстроразвивающаяся разновидность боевого искусства, создана на основе борьбы на ринге. В данной разновидности спортивных единоборств гармонично совмещаются приемы и техники многих боевых дисциплин. Grappling включает приемы самбо, вольной борьбы, дзюдо и джиу-джитсу.

Также состоятся поединки по правилам K1 и Muay Thai. Одни из сильнейших бойцов страны по K1 и Muay Thai, сойдутся в бескомпромиссных поединках на Минском море в программе BFC 46 SUMMER FEST.

Во время проведения BFC 46 для зрителей будут организованы активные площадки по пляжному волейболу и футболу, фитбоксу, йоге, пилатесу, силовому тренингу, катанию на яхтах и катерах. Летнее кафе Центра парусного спорта и фуд-корты будут заботиться о том, чтобы наши посетители не оставались голодными.

Стоимость билета – 5 белорусский рублей.

Билеты можно приобрести у билетных операторов TicketPro.by, Bezkassira.by или купить его на мероприятии. Также можно узнать информацию и заказать билет по мобильному номеру телефона +375-29-619-70-91

Информация:

Сайт Mixfight.by

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Vk.com @bfc_company

Телефон +375-29-619-70-91