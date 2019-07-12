Nazareth – 50 ЛЕТ!

12 ноября в Большом зале Дворца Республики, состоится грандиозный концерт легендарной шотландской рок-группы Nazareth! Музыканты представят зрителям настоящее рок-шоу, в рамках своего юбилейного тура.

С момента создания группы большинство альбомов Nazareth стали классикой рока. Выпущенные в их золотой период диски «Razamanaz» (1973), «Loud 'n' Proud» (1973), «Rampant» (1974), «Hair Of The Dog» (1975) и «Close Enough For Rock'n'Roll» (1976) — настоящие шедевры хард-рока, завоевавшие более 50 золотых и платиновых наград, а баллада «LoveHurts» по-прежнему занимает лидирующие позиции в плей-листах многих радиостанций.

Новый студийный альбом Nazareth «Tattooed On My Brain», как и обещал основатель группы Пит Эгню (Pete Agnew), многих «заставил выпрыгнуть из носков», взобравшись в чартах Европы и Англии на верхние строчки. Хит «Never Dance With The Devil» стал новым фаворитом живых выступлений коллектива.

Огромный заряд энергии, новый альбом, золотые хиты, которые стали классикой мирового рока станут настоящим подарком для поклонников великой группы Nazareth!

Состав группы:

- Peter Agnew (основатель бас-гитара с основания группы 1968 года)

- Lee Agnew (барабаны с 1999 года)

- James Murrison (гитара соло с 1994 года)

- Carl AndrewS entence (фронтмен-вокалист с 2015 года)

Стоимость билетов: от 35руб. до 110 руб.

Дополнительная информация по телефону: (017) 2299141, касса(017) 2299039

Билеты в кассе Дворца Республики и на сайтах: www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by