Веремеенко покидает турецкий «Фенербахче»

Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко покидает турецкий клуб «Фенербахче». Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

«Шесть сезонов! Это было круто! Великий клуб с лучшими фанатами. Спасибо, что позволили мне быть частью вашей семьи!» – отметила спортсменка.

Анастасия Веремеенко родилась в 1987 году. Баскетболом занимается с девяти лет. Шесть раз признавалась лучшей баскетболисткой Беларуси. За «Фенербахче» она выступала в 2012-2014 годах, а также с 2015-го.