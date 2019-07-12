КГБ возбудил уголовные дела против главы аккумуляторного завода в Бресте

Комитет государственной безопасности Беларуси возбудил уголовные дела по ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки) УК в связи со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Дела возбуждены в отношении главы ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора, а сейчас начальника отдела технического развития «Белинвестторг-Сплава» Сергея Охремчука, замдиректора «Белинвестторг-Сплава» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу.

Также возобновлено следствие по приостановленным уголовным делам в отношении ИП Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича, возбужденным за нарушения экологического и налогового законодательства. Они также заключены под стражу.

В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям чиновников.