В Беларуси сохранится ветреная погода

4 июля (четверг) днем местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 5-6 июля сохранится ветреная погода. Объявлен желтый уровень опасности.
По данным Белгидромета, ожидается прохладная погода. В северных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +15 +21 °С.
В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +10.. +12 °С, днем +16.. +18 °С, вечером +12.. +14 °С.
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