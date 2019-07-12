Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2019, четверг, 08:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
04. 07. 2019

В Беларуси сохранится ветреная погода

4 июля (четверг) днем местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 5-6 июля сохранится ветреная погода. Объявлен желтый уровень опасности.

По данным Белгидромета, ожидается прохладная погода. В северных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +15 +21 °С.

В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +10.. +12 °С, днем +16.. +18 °С, вечером +12.. +14 °С.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Я вас правильно понял, вам 28 лет, и вы хотите причёску, как у Джека Воробья?!
- Капитана Джека Воробья.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.