Беларусь поднялась на 9 позиций в рейтинге интернета

Беларусь поднялась на 57-е место из 207 стран в рейтинге скорости интернета. Об этом говорится в исследовании Cable.co.uk. В 2018 году Беларусь расположилась на 66-м месте среди 200 стран.

Из соседних с Беларусью стран только Украина находится на более низких позициях – у нее 81-е место. Латвия разместилась на 16-й строчке рейтинга. Литва - 21-ая, Польша 28-ая, а Россия - 54-я.

Самый быстрый интернет в Тайване, Сингапуре и на острове Джерси. А вот самый медленный – в Йемене.