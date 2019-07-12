Путин и Лукашенко обсудят интеграцию 18 июля

Президент России Владимир Путин намерен встретиться 18 июля в Санкт Петербурге со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры привязаны к VI заседанию форума регионов двух стран. Об этом президент РФ заявил 3 июля, принимая верительные грамоты посла Беларуси Владимира Семашко.

смотрите также Беларусь обратится в суд, если Россия не возместит ущерб от грязной нефти По его словам, на встрече будет обсуждаться «развитие тесных интеграционных связей» между двумя странами. При этом Владимир Путин назвал Беларусь ближайшим союзником России. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby