Путин и Лукашенко обсудят интеграцию 18 июля

Президент России Владимир Путин намерен встретиться 18 июля в Санкт Петербурге со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры привязаны к VI заседанию форума регионов двух стран. Об этом президент РФ заявил 3 июля, принимая верительные грамоты посла Беларуси Владимира Семашко.
По его словам, на встрече будет обсуждаться «развитие тесных интеграционных связей» между двумя странами.
При этом Владимир Путин назвал Беларусь ближайшим союзником России.
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