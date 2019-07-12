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04. 07. 2019

Путин и Лукашенко обсудят интеграцию 18 июля

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2019 Источник фото: Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин намерен встретиться 18 июля в Санкт Петербурге со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры привязаны к VI заседанию форума регионов двух стран. Об этом президент РФ заявил 3 июля, принимая верительные грамоты посла Беларуси Владимира Семашко.

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По его словам, на встрече будет обсуждаться «развитие тесных интеграционных связей» между двумя странами.

При этом Владимир Путин назвал Беларусь ближайшим союзником России.

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