От салюта в Минске пострадали не менее 10 человек. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске во время праздничного салюта 3 июля. Об этом сообщили в СК.

смотрите также В Минске во время салюта погибла женщина По данным следствия, произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, которые разрушили салютные установки, от осколков пострадали не менее 10 граждан, в том числе одна женщина погибла. Также были повреждены здания и сооружения.



Отрабатываются версии о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок и неправильной эксплуатации салютных установок. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby