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04. 07. 2019

В Глубокском районе мужчина залез в чужой дом и сгорел

Источник фото: МЧС

Ночью 3 июля в Глубокском районе, в деревне Черенка, мужчина самовольно проник в чужой дом. Труп 38-летнего мужчины нашли спасатели, которые приехали на место для тушения пожара. Об этом сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Хозяин дома 63-летний пенсионер проживает в Поставах, дом использовал под дачу. Когда вспыхнул пожар, он находился в городе.

Дом и хозяйственные постройки сильно повреждены огнем. Уничтожены кровли, повреждены стены и имущество.

В эту же ночь в службу спасения поступило сообщение о пожаре дома в деревне Волковщина Шарковщинского района. К моменту прибытия сотрудников МЧС дом был полностью охвачен огнем.

В ходе тушения пожара спасатели в комнате на кровати обнаружили труп 36-летнего хозяина жилища. Огнем в доме уничтожены кровля, потолок и имущество, повреждены стены.

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