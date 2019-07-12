В Гомельском районе горел склад деревянной продукции

В Гомельском районе 2 июля произошел пожар на складе готовой продукции в поселке Цегельня. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. К моменту приезда спасателей наблюдалось открытое горение здания.

смотрите также В Глубокском районе мужчина залез в чужой дом и сгорел Огнем повреждена кровля, уничтожена 25 кубометров готовой продукции (блок-хаус, половая доска, брус, межкомнатные и входные двери), повреждено два станка. Рассматриваемые версии – попадание молнии или человеческий фактор. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby