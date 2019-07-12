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04. 07. 2019

В Гомельском районе горел склад деревянной продукции

Источник фото: МЧС

В Гомельском районе 2 июля произошел пожар на складе готовой продукции в поселке Цегельня. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. К моменту приезда спасателей наблюдалось открытое горение здания.

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Огнем повреждена кровля, уничтожена 25 кубометров готовой продукции (блок-хаус, половая доска, брус, межкомнатные и входные двери), повреждено два станка.

Рассматриваемые версии – попадание молнии или человеческий фактор.

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