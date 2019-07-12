В больницах остаются двое пострадавших от взрыва в Минске

Всем пострадавшим во время ЧП на салюте в Минске своевременно оказана медицинская помощь. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. "К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью",- рассказал он.

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По его словам, пяти пострадавшим помощь оказали на месте, после чего госпитализировали в ближайшие больницы. Еще трое пациентов с легкими ранениями стеклом самостоятельно обратились в больницы, передает БелТА.

В стационаре остаются двое мужчин 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них - ранение щеки, у другого - травма плеча. Угрозы для жизни нет. Остальные отпущены домой.