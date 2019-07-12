В Беларуси ветер усилится до 20 метров в секунду

В Беларуси объявлен оранжевый уровнеь опасности в связи с тем, что утром и днем 5 июля (пятница) во многих районах страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

По данным Белгидромета, 5 июля погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы и прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, во многих районах страны сильный порывитсый. Температура воздуха максимальная в середине дня +13..+19°С, по югу до +23°С. Атмосферное давление будет падать.

6-7 июля погоду будут формировать атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Ожидается:

6 июля облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +17..+23, по северо-востоку +14..+16°С.

7 июля облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем от +14°С по северу до +25°С по югу.