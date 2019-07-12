По делу о взрывах на салюте задержали россиян

По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске задержаны подозреваемые. Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, при заряжании салютных установок представители предприятия-поставщика нарушили порядок работы с фейерверками изделиями, осуществляя механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир.
28-летний и 25-летний мужчины приехали в Беларусь для оказания помощи при подготовке к салюту.
В их действиях следствие усмотрело признаки преступления по ч. 2 ст. 299 УК (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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