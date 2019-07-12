Приорбанк вошел в число лучших инвестбанков Европы

Приорбанк вошел в число лучших инвестиционных банков Европы по версии влиятельного журнала EMEA Finance. Он также назван лучшим иностранным банком Беларуси.

Приорбанк уже второй год подряд получает премию журнала EMEA Finance по двум позициям – как лучший иностранный и лучший инвестиционный банк Беларуси. Награды присуждены по итогам работы в 2018 году. Сама группа Райффайзен названа лучшим банком в Центральной и Восточной Европе.

Премия журнала EMEA Finance считается одной из самых авторитетных в мире. В течение года ведущие мировые аналитики и консультанты анализируют ключевые показатели финансовой деятельности банков со всего мира. При отборе эксперты руководствуются такими критериями, как рост активов и доходности. Большую роль также играет внедрение инноваций и развитие инфраструктуры с учетом глобальных трендов.

«Получение премии указывает на то, что наши успехи высоко оцениваются на международном рынке. Это особенно важно с учетом того, что мы уделяем большое внимание финансированию инвестиционной деятельности. Сегодня Приорбанк предлагает возможность инвестирования как в белорусские, так и иностранные ценные бумаги. Причем, благодаря современным банковским технологиям и международным связям банка, существуют возможности покупки любых ценных бумаг с минимальными затратами. Наши партнеры работают в Вене, Лондоне, Франкфурте, Нью-Йорке других мировых финансовых центрах, что позволяет предлагать передовые идеи и решения, вне зависимости от сложности поставленной задачи», — отметили в Приорбанке.

Ранее Приорбанк получил награду от Global Finance и стал лауреатом премий финансовых журналов Euromoney и The Banker. Он также назван «Банком года» в Беларуси.