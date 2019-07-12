Открыть для себя заново: Егор Крид приедет в Минск с новой программой

12 декабря Егор Крид вернется к белорусским фанатам. Один из главных сердцеедов современной сцены даст концерт в "Минск-Арене".

10 миллионов инста-фолловеров, 2 студийных альбома, фиты с Тимати, LSP, Feduk, Филиппом Киркоровым и Игорем Крутым. К своим 25 годам Егор Крид успел больше, чем большинство ровесников, и останавливаться на достигнутом явно не собирается.

Успешному старту своей карьеры певец обязан соцсетям. Свою первую песню – “Любовь в сети” – Егор (тогда еще Булаткин) выложил на страничке ВКонтакте. По реакции поклонников стало понятно: трек – бомба, и всего за 10 часов Егор с друзьями сняли на него клип. Через неделю у композиции было уже больше миллиона просмотров.

Правда, офлайн-чарты взорвал другой сингл: это удалось в 2014 году песне “Самая-самая”. Именно с этого момента про Егора Крида заговорили все.

В конце мая этого года Егор Крид дал большое интервью Юрию Дудю. Главный вопрос, который волновал поклонников и таблоиды, – разрыв с лейблом Тимати. Вопреки ожиданиям Егор не раскрыл подробности, а просто поблагодарил лейбл за работу и обозначил, что теперь сам “рулит” карьерой: “Я перерос всю эту историю – быть артистом под продюсером, потому что я пишу тексты сам, снимаю клипы сам. Я хочу быть продюсером самого себя, быть ответственным за самого себя”.

Одним из главных хитов 2018-го стал, конечно, “Цвет настроения черный”. Фит с Киркоровым принес Криду 120 миллионов просмотров, первые строчки в чартах и бесконечные репиты в плейлистах. А еще – победу в номинации “Дуэт года” на премии “Муз-ТВ”. Кстати, на прошедшей церемонии Крид вырвал победу во всех категориях, где был представлен. В том числе, в номинации “Лучшее видео” награду получил ролик “Потрачу”, собравший к сегодняшнему дню более 56 миллионов просмотров.

Вот и самая свежая работа – клип на трек “Грехи” – в первый же день выхода попала в “Тренды” YouTube, собрав всего за пару часов почти 500 000 просмотров. На этот раз в центре сюжета не гламурная девушка или топ-модель, а… бабушка музыканта. Именно ее он называет ангелом-хранителем и посвящает ей новую композицию. Пожалуй, это самая трогательная работа Крида.

Егор Крид уже собирал Дворец спорта, а теперь зовет минчан в “Минск-Арену”. Билетом стоит запастись уже сейчас – музыкант интригует своим новым имиджем, анонсирует новые треки и намекает, что ему есть чем удивить даже самых преданных фанов. Свое новое шоу Егор Крид представит в Минск-Арене 12 декабря.

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