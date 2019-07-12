СК завершил расследование двойного убийства в столбцовской школе

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о трагедии в средней школе №2 города Столбцы, где 11 февраля ученик 10-го класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса, которые скончались. Дело передано прокурору для направления в суд.

По данным СК, обвиняемый из хулиганских мотивов незадолго до убийства ударил молотком одноклассника, нанеся ему ссадину. Затем, демонстрируя свое превосходство и исключительность, не менее двух раз ударил ножом учительницу. Выбежав из кабинета, подросток нанес ножевые ранения двум одноклассникам, которые пытались его остановить. Затем он зашел в другой кабинет и ударил ножом ученика 11-го класса.

Выйдя в коридор, обвиняемый угрожал ножом замдиректора и учителю биологии, затем в вестибюле угрожал ножом однокласснице, поцарапав им ей шею. Впоследствии он скрылся.

16-летнему школьнику предъявлено обвинение в убийстве двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139 УК); покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 УК); особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК).

Свою вину подросток признал частично. Он до сих пор находится под стражей.