Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июля 2019, пятница, 13:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
05. 07. 2019

В России задержали одного из лидеров гомельской банды Морозова

Источник фото: МВД

Во Владивостоке сотрудники российской ФСБ во взаимодействии с МВД Беларуси задержали одного из лидеров гомельской «банды Морозова» Сергея Дербенева. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

52-летний гомельчанин работал охранником на одном из предприятий. Имел российский паспорт на чужое имя. Сейчас он находится в СИЗО, ожидая экстрадиции в Беларусь.

Сергей Дербенев свыше 14 лет был в международном розыске за совершение убийств в Гомельской области в конце 1990-х - начале 2000-х годов.

Всего доказано более 100 преступлений «морозовцев», в том числе около 20 убийств. Лидеры банды Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены к расстрелу. На свободе остаются еще два участника группировки.

Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это у вас сегодня в продаже такие яйца мелкие?
- Извините, остальные раскупили.
- Так зачем же эти продавать? Отправили бы их обратно на птицефабрику, пусть вес еще маленько поднагуляют.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоил ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.