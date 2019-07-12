В России задержали одного из лидеров гомельской банды Морозова

Во Владивостоке сотрудники российской ФСБ во взаимодействии с МВД Беларуси задержали одного из лидеров гомельской «банды Морозова» Сергея Дербенева. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

52-летний гомельчанин работал охранником на одном из предприятий. Имел российский паспорт на чужое имя. Сейчас он находится в СИЗО, ожидая экстрадиции в Беларусь.

Сергей Дербенев свыше 14 лет был в международном розыске за совершение убийств в Гомельской области в конце 1990-х - начале 2000-х годов.

Всего доказано более 100 преступлений «морозовцев», в том числе около 20 убийств. Лидеры банды Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены к расстрелу. На свободе остаются еще два участника группировки.