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05. 07. 2019

Бывшего помощника Лукашенко осудили на 12 лет

Сергей Ровнейко

Бывший помощник президента по Гродненской области Сергей Ровнейко приговорен 4 июля Верховным судом к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Глава федерации бокса Дмитрий Тихомолов получил два года, сообщили в Верховном суде Беларуси. Приговор вступил в законную силу.

Сергей Ровнейко на основании ч.3 ст.430 УК был признан виновным в получении взятки, повторно, в особо крупном размере. Дмитрий Тихомолов признан виновным в даче взятки в крупном размере на основании ч.2 ст.431 УК.

О том, что Сергей Ровнейко получил крупную взятку, стало известно в конце мая 2018 года от представителей КГБ. Сотрудники КГБ поймали его с поличным при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов. Александр Лукашенко лично одобрил задержание своего помощника.

Комментируя задержание Ровнейко, президент рассказал, что тот попал в поле зрения правоохранителей более полутора лет назад: «сработали декларации о доходах». Также он добавил, что Ровнейко вел себя как «самый настоящий бандит».

Заместитель генерального прокурора Алексей Стук рассказал, что Сергею Ровнейко дали 200 тысяч долларов за оказание содействия в организации сигаретного бизнеса.

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