Мобильные рекорды Европейских игр: самая «прокачанная» спортивная арена и самые привлекательные достопримечательности Минска

II Европейские игры изменили привычный распорядок жизни в белорусской столице. Телеком-оператор МТС проанализировал мобильную активностьсвоих абонентов и выяснил, где кипела жизнь в дни соревнований.

Самые прокачанные спортивные объекты

Самая «прокачанная» спортивная арена – стадион «Динамо»: 3 529 ГБ было использовано на территории площадки за время Европейских игр.

В то время как «личные рекорды» установили Дворец спорта и «Чижовка-Арена»: объем потребления интернет-трафика во Дворце спорта вырос почти в 9 раз, объем голосового – в 4,2 раза.В районеЧижовка-Ареныинтернет-трафик увеличилсяв 5,4, а голосовой – в 2,4 раза. Для сравнения, в районе Минск-Арены интернет-трафиквырос в 4,6 раза, а разговоров стало больше в 2,9 раза, чем в обычные дни.

Самые привлекательные достопримечательности Минска

ТОП-3 достопримечательностей, в районе которых был зафиксирован самый большой объем сгенерированного интернет-трафика: площадь Независимости (1830 ГБ), Троицкое предместье (1814 ГБ) и ул. Октябрьская (1284 ГБ).

А вот среди мест, которые обладают наибольшим притяжением для гостей города, следует отметить набережную Свислочи (интернет-трафик здесь вырос в 1,4 раза по сравнению с обычным периодом), улицу Зыбицкую и площадь Свободы и Ратушу (рост интернет-трафика в 1,3 раза).

Как показал мониторинг, городские «зеленые зоны» для отдыха во время II Европейских игр горожане и болельщики выбирали реже: незначительный рост голосового и интернет-трафика зафиксирован в парке Победы и парке Горького, а вот интернет-трафик в Лошицком парке остался без изменений, в то время как в районе парка Челюскинцев использование голосового и интернет-трафика снизилось.