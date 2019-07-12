AKUTE и ZEN WEAR выпустили футболки с надписями на белорусском языке

Могилевская группа AKUTE и бренд современной одежды в стиле минимализма ZEN WEAR выступили с коллаборацией и презентовали коллекцию футболок с надписями-цитатами из песен группы на белорусском языке.

В коллекцию вошли 3 дизайна футболок с фразами из песен AKUTE, которые звучат в новом альбоме группы “V”. Специально для этого проекта команда ZEN WEAR совместно с участниками AKUTE выбрала 3 надписи, которые призваны привлечь внимание любителей модных и трендовых вещей к белорусскому языку, моде и музыке.

“Неутомимым любителям тусовок мы предлагаем носить футболку с надписью “ГАСІ”, тем, кто не представляет свою жизнь без рейвов, подойдет “БЯЗЛІТАСНЫ ДЭНС”. А если вы уже определились со своими взглядами на жизнь и выбрали черную или белую сторону - к вашим услугам “ГЭТА МОЙ КОЛЕР”, - поясняют выбор строчек из песен музыканты AKUTE.

По словам участников проекта, они давно хотели выпустить лимитированную серию одежды с минималистичными надписями именно на белорусском языке. Хлёсткие фразы, которые передают всю уникальность белорусского языка, его особенное звучание - отличный вариант для тех, кто любит простоту и лаконичность.

“Для нас очень важно делать по-настоящему крутой продукт, и мы неустанно работаем над качеством и дизайном. Но мы также понимаем, что есть огромное количество других талантливых людей, которые тоже делают крутые вещи, поэтому коллаборация с Akute для нас оказалась очень естественной”, - говорит основатель и владелец ZEN WEAR Максим Ганисевский.

Футболки в уличном стиле с логотипами ZEN WEAR и AKUTE на спинке представлены в оверсайз-моделях размеров S, M и L. Все вещи произведены из натуральных материалов (92% хлопок, 8% эластан), на которые ZEN WEAR дает пожизненную гарантию.