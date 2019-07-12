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05. 07. 2019

В Беларуси дорожает утильсбор на автомобили

Новые ставки утилизационного сбора на транспортные средства утверждены в Беларуси постановлением Совета министров от 1 июля № 437. Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Согласно ему, ставка утильсбора на ввозимые гражданами авто для личного пользования и на автомобили с электродвигателями составит 544,5 рубля для машины не старше 3 лет и 816,7 рубля для авто старше 3 лет.

Сбор для грузовиков в зависимости от массы и даты выпуска составит от 4 083,7 до 96 376,5 рубля, на автобусы и другую пассажирскую технику - от 4 900,5 до 42 471, на самосвалы, работающие в условиях бездорожья, - от 111 078 до 326 700. Ставка на прицепы и полуприцепы будет 38 640 рублей.

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