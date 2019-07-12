В Дзержинском районе за выдуманный долг закопали человека

Трое жителей Дзержинского района (26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша) под предлогом необходимости погашения надуманных долгов угрожали убийством 29-летнему односельчанину. Об этом сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК.
Подозреваемые ночью на автомобиле приехали к потерпевшему. Принудили залезть в багажник и вывезли в лес. Угрожая расправой, дали ему лопату и заставили выкопать яму. Потом засыпали его песком и требовали передать им 600 долларов. Получив согласие, привезли его в багажнике домой.
Все трое обвиняемых заключены под стражу.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость