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05. 07. 2019

В Гродненском районе пьяный подросток угнал и случайно сжег чужое авто

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

4 июля в агрогородке Одельск Гродненского района пьяный 16-летний подросток стал виновником ДТП. Об этом сообщили в УГАИ УВД Гродненской области.

Около 18:00 он с друзьями выпивал алкоголь, после чего решил пойти домой в соседнюю деревню. На улице он заметил припаркованный Renault с ключами в замке зажигания и решил поехать на нем.

При выезде со двора он повредил скамейку, а затем не справился с управлением, съехал с дороги и наскочил на высокий камень. От удара автомобиль загорелся.

Испуганный подросток побежал домой, но его задержали очевидцы и вернули на место аварии. Содержание алкоголя в организме юноши превысило допустимое в 2,5 раза. 

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Аварии, ДТП
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