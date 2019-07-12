В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Днем 6 июля (суббота) во многих районах Беларуси и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности. В дневные часы местами грозы. Температура воздуха максимальная в середине дня +15..+21°С, по югу до +23°С. Атмосферное давление будет падать.

По данным Белгидромета, 7 июля (воскресенье) в отдельных республики ожидаются грозы, днем местами – усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальный ночью +8..+15°С, максимальная днем +16..+23°С, по югу до +25°С. 8 июля облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем от +14°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку страны. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby