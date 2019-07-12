Волонтеры собрали пластмассовых крышек более чем на тысячу долларов

В конце июня 2019 года организаторы социально-экологического благотворительного проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» передали 2 540 белорусских рублей (около 1 243 долларов в эквиваленте) в виде безвозмездной помощи Грише Долгих. Гриша – подопечный социально-экологического проекта с диагнозами ДЦП, Спастический тетрапарез 3 степени тяжести. Сумма была предоставлена на приобретение необходимых для ребёнка лекарственных средств и прогулочной коляски, а её сбор был осуществлён благодаря сдаче пластмассовых крышек в специально установленные контейнеры.

Передача суммы подопечному проекта – результат деятельности известного республиканского проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки». В рамках него производится сбор крышек от ПЭТ-бутылок, тетрапаков, дой-паков из-под напитков, средств бытовых парфюмерии и химии, которые впоследствии передаются перерабатывающим заводам. Крышка состоит из ценной пластмассы, которую возможно перерабатывать во вторичную гранулу. В результате переработки крышек получаются новые полимерные изделия – канцелярские товары, одежда, мебель и др. Денежные средства, полученные от реализации крышек, организаторы проекта передают на благотворительные цели.

«Нашему подопечному Грише Долгих была предоставлена безвозмездная помощь на приобретение лекарственных средств «Кеппра 500 мг» и прогулочной коляски «Maclaren Major Elite scarlet charcoal». Благодаря участникам проекта у мальчика появилась необходимая ему прогулочная коляска, которая поможет самостоятельно удерживать голову и спину», – рассказывает руководитель проекта Наталья Кунцевич.

В настоящий момент среди партнёров проекта крупные частные и государственные организации: торговые сети «Виталюр», «Соседи», «Буслик», ЗАО «Идея Банк», букмекерская компания «ПариМатч», «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», мебельная компания «555 МЕБЕЛЬ», зоомагазин «Зоогалерея», а также более 300 учреждений образования. Проект приглашает всех небезразличных присоединиться к сбору крышечек: впереди ещё много подопечных, нуждающихся в помощи!

В контейнеры проекта можно сдавать все пластмассовые крышки с маркировками «02»/«2», «04»/«4», «05»/«5», которые обязательно должны быть чистыми и без вкладышей (металлических, фольгированных, бумажных и т.д.). Однако если есть возможность, то перед сдачей их лучше разделить по видам пластмассы, из которых они изготовлены: отдельно с маркировкой «02»/«2» без акцизов и иных наклеек на бумажной основе, отдельно с маркировкой «02»/«2» с акцизами и иными наклейками на бумажной основе, отдельно крышечки с маркировками «04»/«4» и «05»/«5». Отсортированное вторсырье перерабатывающий завод принимает по более высокой стоимости, и вы окажете большую помощь команде проекта, предварительно отсортировав крышки!

С общедоступными пунктами сбора в различных населенных пунктах Беларуси можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/topic-12715323_39979593