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06. 07. 2019

Белоруска – серебряный призер бриллиантовой лиги в Лозанне

Вечером, 5 июля, в швейцарской Лозанне состоялся очередной этап Бриллиантовой лиги. Белорусская прыгунья в высоту Карина Таранда показала блестящий результат - 2.00 м и стала серебряным призером соревнований. Об этом Телеграфу сообщила вице-президент Белорусской федерации легкой атлетики Мария Бадич.

К слову, спортсменка не только переписала свое личное достижение, но и повторила рекорд Беларуси, который был установлен Татьяной Шевчик в далеком 1993 году.

Данный результат еще больше упрочил лидирующую позицию спортсменки в молодежном европейском рейтинге среди прыгуний в высоту, а также переместил на третью позицию взрослого топ-листа Европы.

Чуть выше сумела прыгнуть только Мария Ласицкене - 2.02 м, а бронзовым призером "бриллиантового" турнира стала болгарская атлетка Мирела Демирева - 1.97 м.

 

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