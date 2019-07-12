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06. 07. 2019

В Молодечно после удара пациента умер водитель скорой

Утром 5 июля в Молодечно возле больницы №2 в автомобиле скорой медицинской помощи после удара пациента скончался 61-летний водитель. Милиция задержала дебошира. При этом причиной смерти водителя мог стать не удар, а сердечное заболевание.

42-летнему мужчине стало плохо на железнодорожном вокзале. По дороге в больницу он пришел в себя и по приезду отказался выходить из машины. Две женщины-медика не смогли уговорить его выйти, и водитель попытался им помочь. Пациент ударил его кулаком в нос, сообщает Край.by.

От удара у водителя пошла кровь, и вскоре он умер.

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