В Молодечно после удара пациента умер водитель скорой

Утром 5 июля в Молодечно возле больницы №2 в автомобиле скорой медицинской помощи после удара пациента скончался 61-летний водитель. Милиция задержала дебошира. При этом причиной смерти водителя мог стать не удар, а сердечное заболевание.

42-летнему мужчине стало плохо на железнодорожном вокзале. По дороге в больницу он пришел в себя и по приезду отказался выходить из машины. Две женщины-медика не смогли уговорить его выйти, и водитель попытался им помочь. Пациент ударил его кулаком в нос, сообщает Край.by.

От удара у водителя пошла кровь, и вскоре он умер.