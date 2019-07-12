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06. 07. 2019

В Калинковичском районе пенсионерка более суток провела в лесу

Источник фото: Telegraf.by

В Калинковичском районе нашли пенсионерку 1938 года рождения, которая более суток провела в лесу. Жительница деревни Старые Новоселки 4 июля в 07:30 ушла в лес за грибами и не вернулась. О ее пропаже в 23:55 в милицию сообщила дочь, отметили в УВД Гомельского облисполкома.

Лишь утром 5 июля родственники, милиционеры и работники МЧС заметили рыбака, который рассказал, что видел пенсионерку, которая вышла из леса, а затем скрылась в чаще.

Поисковики пошли к месту, которое указал рыбак. Около полудня женщину удалось найти в поле за родной деревней. Пенсионерка чувствовала себя нормально.

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