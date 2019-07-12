В Кобринском районе в милицейской машине умер задержанный

В Кобринском районе умер задержанный милиционерами мужчина. Об этом в своем телеграм-канале рассказала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Инцидент произошел ночью 6 июля.
Наряд выбыл по вызову на семейный скандал в деревню Стригово. За административное правонарушение был задержан и помещен в отсек для задержанных служебного автомобиля "ГАЗ" мужчина 1986 года рождения, который там же покончил с собой.
Задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные нарушения.
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