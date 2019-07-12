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06. 07. 2019

Белорус – серебряный призер чемпионата Европы по акватлону

Вчера, 5 июля, на чемпионате Европы по акватлону (разновидность триатлона, плавание+бег) в Румынии белорус Никита Котенев завоевал серебряную медаль среди молодежи U23. Его результат также является 5-м в абсолютном зачете. Никите принадлежит лучшее время в бегу в его возрастной категории.

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Анна Максимова, стартовавшая в категории элита, показала достойное выступление и заняла 6-е место.

В Румынии (город Тыргу Муреш, Трансильвания) проходит чемпионат Европы по неолимпийским видам триатлона: кросс-триатлон, дуатлон, кросс-дуатлон, акватлон, аквабайк и триатлон на средней дистанции. Разыгрываются медали среди элиты, молодежи U23, юниоров, любителей и паратриатлетов. Белорусы приняли участие в соревнованиях по кросс-дуатлону и акватлону.

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