Белорус – серебряный призер чемпионата Европы по акватлону

Вчера, 5 июля, на чемпионате Европы по акватлону (разновидность триатлона, плавание+бег) в Румынии белорус Никита Котенев завоевал серебряную медаль среди молодежи U23. Его результат также является 5-м в абсолютном зачете. Никите принадлежит лучшее время в бегу в его возрастной категории.

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В Румынии (город Тыргу Муреш, Трансильвания) проходит чемпионат Европы по неолимпийским видам триатлона: кросс-триатлон, дуатлон, кросс-дуатлон, акватлон, аквабайк и триатлон на средней дистанции. Разыгрываются медали среди элиты, молодежи U23, юниоров, любителей и паратриатлетов. Белорусы приняли участие в соревнованиях по кросс-дуатлону и акватлону. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby