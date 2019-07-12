Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2019, суббота, 15:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
06. 07. 2019

Мингорисполком выплатит деньги пострадавшим от кровавого салюта

Мингорисполком окажет материальную помощь пострадавшим от взрывов во время салюта 3 июля. Об этом 6 июля во время прямой телефонной линии глава города Анатолий Сивак.

смотрите также По делу о взрывах на салюте задержали россиян

По его словам, решено обеспечить похороны погибшей и выплатить 1 тыс. базовых величин ее семье. Также выплатят 100 базовых тяжело раненым, 50 - получившим менее тяжкие повреждения и 20 - легкие травмы, передает БелТА.

Также город восстанавливает выбитые стекла. Компенсировать ущерба, причиненный имуществу частников, будет виновный, которого установит следствие, или страховая компания, с которое заключен договор страхования.

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

- Что это у вас сегодня в продаже такие яйца мелкие?
- Извините, остальные раскупили.
- Так зачем же эти продавать? Отправили бы их обратно на птицефабрику, пусть вес еще маленько поднагуляют.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.