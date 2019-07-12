Мингорисполком выплатит деньги пострадавшим от кровавого салюта

Мингорисполком окажет материальную помощь пострадавшим от взрывов во время салюта 3 июля. Об этом 6 июля во время прямой телефонной линии глава города Анатолий Сивак.

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По его словам, решено обеспечить похороны погибшей и выплатить 1 тыс. базовых величин ее семье. Также выплатят 100 базовых тяжело раненым, 50 - получившим менее тяжкие повреждения и 20 - легкие травмы, передает БелТА.

Также город восстанавливает выбитые стекла. Компенсировать ущерба, причиненный имуществу частников, будет виновный, которого установит следствие, или страховая компания, с которое заключен договор страхования.