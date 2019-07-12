Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских предприятий

Россельхознадзор с 6 июля отменил ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции с белорусского предприятия ОАО «Молочная компания Новогрудские дары». Об этом сообщили в российском ведомстве.

Также с 6 июля отменяются ограничения на поставки в Россию продукции предприятия ОАО «Гомельский мясокомбинат». Исключением является продукция, запрещенная к ввозу указаниями Россельхознадзора от 9 апреля 2018 года, 22 марта, 28 марта и 4 апреля 2019 года.

Отправляемая в Россию продукция предприятий должная быть выработана с 6 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.