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06. 07. 2019

Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских предприятий

Россельхознадзор с 6 июля отменил ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции с белорусского предприятия ОАО «Молочная компания Новогрудские дары». Об этом сообщили в российском ведомстве.

Также с 6 июля отменяются ограничения на поставки в Россию продукции предприятия ОАО «Гомельский мясокомбинат». Исключением является продукция, запрещенная к ввозу указаниями Россельхознадзора от 9 апреля 2018 года, 22 марта, 28 марта и 4 апреля 2019 года.

Отправляемая в Россию продукция предприятий должная быть выработана с 6 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

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