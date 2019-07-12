В Беларуси ожидаются сильный ветер и грозы

Днем 8 июля (понедельник) в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, местами усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
По данным Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха +16.. +22°C.
В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +12.. +14°C, днем +18.. +20°C, вечером +14.. +16°C.
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