Капотный МАЗ победил на первом этапе ралли «Шелковый путь»

Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича победил на первом этапе ралли-рейда «Шелковый путь, который приведет из России в Китай. МАЗ Алексея Вишневского показал третье время на отрезке между Иркутском и Байкальском, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

Первый спецучасток по традиции оказался небольшим – около 51 км. Однако выдался на редкость сложным и опасным: трасса пролегала по узким дорогам сибирской тайги с каменистым покрытием, местами встречались долины рек и сопки. Особую сложность создавала мокрая трасса, на которой сказались обрушившиеся на Иркутскую область ливни.



Белорусы на МАЗах преодолели спецучасток на высокой скорости. Первое время показал Сергей Вязович на капотном МАЗе, который проехал трассу за 34 минуты. Третье место занял Алексей Вишневский, который оставил на трассе на две минуты больше. МАЗ Александра Василевского финишировал девятым – с отставанием почти в 5 минут.

«Классный участок, но в лесу было очень скользко, так что многое зависело от техники управления автомобилем. А еще достаточно опасно: мы встретили много багги и внедорожников с оторванными колесами и подвесками. Глинистые участки, особенно на спусках, были нереально скользкими, – признался руководитель команды и пилот Сергей Вязович. – Мы в принципе старались держать высокий темп и по пути обогнали КамАЗ Айрата Мардеева, который, видимо, столкнулся с какой-то проблемой. В целом, для нас все сложилось хорошо, мы получили удовольствие, а я особенно, так как люблю «мокрую» езду».



Второй участок приведет гонщиков из Байкальска в Улан-Удэ. Спецучасток длиной 212 км пройдет по каменистым участкам с бесконечными подъемами, перевалами и спусками. Этап станет серьезным испытанием как для пилотов, так и для техники.



Ралли-рейд «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Стартует гонка в Иркутске, а финиширует в Дуньхуане. Трасса представляет собой скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут марафона составляет 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки.