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08. 07. 2019

Виталий Жук - чемпион командного ЧЕ по многоборью

В период с 6 по 7 июля украинский город Луцк принял командный чемпионат Европы по многоборьям.

В индивидуальном зачёте белорус Виталий Жук занял первую строчку итогового протокола, набрав сумму 8237 очков и совсем немного уступив своему личному рекорду (8290), установленному на чемпионате Европы в Берлине в прошлом году, где спортсмен стал бронзовым медалистом соревнований. Среди женщин победу одержала хозяйка соревнований украинка Дарина Слобода, установившая личный рекорд – 6165 очков.

В упорной борьбе на протяжении двух соревновательных дней команда Беларуси стала серебряным призёром командных соревнований, набрав39560 очков. Победу праздновали представители Эстонии, в активе которых оказалось сумма 39959 очков. Замкнула тройку сильнейших команда Великобритании с суммой в 39433 очка.

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