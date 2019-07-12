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08. 07. 2019

В Березовском районе в ДТП погибли двое взрослых и трое детей

В Березовском районе Брестской области 7 июля возле Белоозерска водитель автомобиля Mercedes GL не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

В автомобиле находились десять человек, что является недопустимым: пятеро мужчин, две женщины и трое малолетних детей. Четыре мужчины, в том числе водитель, и одна женщина сумели самостоятельно выбраться из канала.

На месте ДТП погибли мужчина и женщина, а также девочка четырех лет и мальчик девяти лет. Чуть позже было обнаружено также тело девятилетней девочки.

Водитель 1988 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и в 2009 году был лишен права управления транспортным средством за "пьяное вождение".

Как сообщили в Следственном комитете, подозреваемый задержан. В выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя. Работу следователей координирует зампредседателя СК Андрей Смаль.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 УК.

 

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