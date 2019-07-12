Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2019, понедельник, 11:36
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
08. 07. 2019

IFC инвестирует в Беларусь 50-60 млн долларов до конца года

Международная финансовая корпорация (IFC) планирует инвестировать в белорусскую экономику 50-60 млн долларов до конца года. Об этом в интервью телеканалу СТВ сообщила глава представительства IFC в Беларуси Ольга Щербина.

По ее словам, рассматриваются проекты в реальном секторе экономики: в производстве, сельском хозяйстве, деревообработке, продовольственном ретейле.

Ольга Щербина также отметила, что Беларусь является одной из немногих стран, в которой ни один проект корпорации не ушел в дефолт.

 

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Наши люди перестали понимать анекдоты. Думают, что это новости.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.