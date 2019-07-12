IFC инвестирует в Беларусь 50-60 млн долларов до конца года

Международная финансовая корпорация (IFC) планирует инвестировать в белорусскую экономику 50-60 млн долларов до конца года. Об этом в интервью телеканалу СТВ сообщила глава представительства IFC в Беларуси Ольга Щербина.

По ее словам, рассматриваются проекты в реальном секторе экономики: в производстве, сельском хозяйстве, деревообработке, продовольственном ретейле. Ольга Щербина также отметила, что Беларусь является одной из немногих стран, в которой ни один проект корпорации не ушел в дефолт. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby