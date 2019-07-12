Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2019, понедельник, 11:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
08. 07. 2019

Бюджет хоккейного "Динамо-Минск" сократили в 1,5 раза

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

Бюджет хоккейного клуба "Динамо-Минск" по сравнению с прошлым сезоном сократился в 1,5 раза, а зарплатная ведомость — в 2. Об этом на пресс-конференции 8 июля заявил генеральный директор команды Дмитрий Басков.

Также, по его словам, легионерская формула будет "4+1", но может измениться по ходу сезона. Сейчас клуб ищет защитника и нападающего, чтобы заполнить легионерские квоты, сообщает «Прессбол».

Как отметил Дмитрий Басков, из-за сокращения бюджета подбирать легионеров планируется по формуле "цена-качество".

Это Интересно
Хоккей
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Наши люди перестали понимать анекдоты. Думают, что это новости.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.