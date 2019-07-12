Бюджет хоккейного "Динамо-Минск" сократили в 1,5 раза

Бюджет хоккейного клуба "Динамо-Минск" по сравнению с прошлым сезоном сократился в 1,5 раза, а зарплатная ведомость — в 2. Об этом на пресс-конференции 8 июля заявил генеральный директор команды Дмитрий Басков.

Также, по его словам, легионерская формула будет "4+1", но может измениться по ходу сезона. Сейчас клуб ищет защитника и нападающего, чтобы заполнить легионерские квоты, сообщает «Прессбол». Как отметил Дмитрий Басков, из-за сокращения бюджета подбирать легионеров планируется по формуле "цена-качество". Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby