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15. 07. 2019

Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике

С 11 по 14 июля в шведском Евле проходил молодёжный чемпионат Европы по легкой атлетике (U23), об итогах которого мы сейчас расскажем. 5 медалей разного достоинства завоевали белорусские спортсмены.

Золото чемпионата Европы среди молодёжи завоевали барьеристка Ельвира Герман, переписавшая рекорд чемпионата – 12.70, и прыгун в высоту Максим Недосеков, покоривший высоту 2.29.

Серебряным призёром молодёжного континентального первентсва стала молотобойка Анастасия Маслова, отправив снаряд на 69.36.

Бронза чемпионата досталась Виолетте Скворцовой, выступавшей в тройном прыжке – 13.79, и копьеметателю Алексею Котковцу – 80.31.

Также во время чемпионата Европы U23 нашими ребятами было установлено 2 молодёжных национальных рекорда.

В первый день соревнований Алексей Котковец метнул копьё на 82.46, на 1 см улучшив свой же собственный рекорд, установленный в Шаморине (Словакия) на Кубке Европы по метаниям в марте этого года.

А в последний день Максим Богдан, Станислав Дорогокупец, Максим Граборенко и Юрий Заболотный переписали рекорд в мужской эстафете 4х100м – 39.96. Прежний рекорд равнялся 40.37 и принадлежал Денису Близнецу, Станиславу Дорогокупцу, Егору Попову и Денису Кононову.

Наши легкоатлеты прилетают на Родину 15 июля в 14:45 рейсом ВТ 412 Рига-Минск.

 

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