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15. 07. 2019

Беларусь хочет подготовить документы к вступлению ВТО в 2020 году

Источник фото: Flickr

Беларусь намерена отстоять объемы поддержки сельского хозяйства при вступлении во Всемирную торговую организацию. Об этом в программе "Контуры" телеканала ОНТ заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. При этом он не исключил, что объемы поддержки даже могут вырасти.

По его словам, Беларусь готова к компромиссам, «но эти компромиссы не должны быть в ущерб нашей страны».

В части переговоров белорусская сторона планирует до окончания 2019 года или первого квартала 2020-го согласовать все позиции и выходить на финальную часть документа.

Вице-премьер отметил, что ВТО открывает новые рынки для белорусских экспортеров. Поскольку же главные конкуренты Беларуси – это Россия и Казахстан, то потрясений от вступления в организацию быть не должно.

Также с помощью ВТО Минск планирует отстаивать интересы белорусского бизнеса при наличии дискриминации на определенных рынках.

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