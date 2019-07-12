«Тебе, МИНСК!»: Хор Турецкого и Сопрано возвращаются в столицу Беларуси с праздничным концертом 15 июля! ВХОД СВОБОДНЫЙ!

15 июля в 20:30 на площади у Дворца спорта состоится большой праздничный концерт с участием знаменитых коллективов ­- Хора Турецкого и женской арт-группы SOPRANO. ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Артисты представят свой проект, который уже прозвали Народным караоке №1. Ведь поют абсолютно все! Уникальный музыкальный формат, любимые песни нескольких поколений, поющие сердца, бесконечный заряд позитива, невероятный драйв и интерактив с публикой - настоящий праздник песни вместе с Хором Турецкого и SOPRANO.

Масштаб таких мероприятий потрясает, энергетика зашкаливает.

Партнёр проекта Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

За 2015-2018гг. такие музыкальные акции состоялись в более 40 городах России и в 15-ти городах Казахстана с общим количеством участников около 5 миллионов человек!

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Хор Турецкого – музыкальный феномен 21 века. Уникальные голоса (4,5 октавы – от самого низкого в природе баса-профундо до самого высокого в мире мужского сопрано), невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения. Хор Турецкого – это высокое музыкальное искусство в доступной и интересной форме. За 29 лет – более 8000 выходов на сцену и 5 000 000 км пройденного пути. Артисты обладают уникальным качеством – сложное делают простым, а разное – общим, стирая границы между людьми, странами и континентами. Артисты поют более чем на 10 языках. Через свои композиции они тонко и умело общаются с каждым зрителем. Коллектив не имеет репертуарных границ – от классических оперный арий, фрагментов из мюзиклов и народных песен до произведений зарубежной и отечественной эстрады, духовной музыки всех конфессий и гимнов любой страны на любом языке мира. Только живой звук!