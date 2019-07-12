В Беларуси цены производителей промышленной продукции выросли на 0,5%

В Беларуси цены производителей промышленной продукции в июне по сравнению с маем выросли на 0,5%, с декабрем 2018 года – на 3,9%, в том числе на инвестиционные товары – на 0,3% и 1,7% соответственно, промежуточные товары – на 0,6% и 4,6%, потребительские товары – на 0,1% и 1,7%. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

Цены производителей сельхозпродукции в июне по сравнению с маем снизились на 1,3%, с декабрем 2018 года выросли на 0,9%.



Цены в строительстве в июне по сравнению с маем выросли на 0,7%, с декабрем 2018 года – на 2,5%.



Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в июне по сравнению с маем снизились на 0,1%, с декабрем 2018 года – выросли на 0,7%.



Тарифы на услуги связи для юрлиц и ИП в июне по сравнению с маем не изменились, с декабрем 2018 года – выросли на 1,3%. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby